Японское бедствие добралось до Курил

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. Эпицентр мощных подземных толчков находился в 318 км от города Курильска.

В ночь на 20 ноября в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Глубина подземных толчков была расположена на отметке 89,6 км. Из-за большой глубины эпицентра землетрясения ни разрушений ни цунами толчки не вызвали.

По оценке сейсмологов, Курильское землетрясения стало отголоском более мощного, продолжающегося в Японии последние два дня. В воскресенье, 20 ноября, на северо-востоке Японии произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 5 с половиной баллов. Как сообщает Национальное метеорологическое управление, эпицентр землетрясения располагался на территории префектуры Ибараки, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. В северо-восточной части острова Хонсю за последние сутки зафиксировано уже 6 землетрясений силой выше 4.0 магнитуд.

Предупреждения об угрозе цунами отозваны, данные о пострадавших и разрушениях не поступали.



Землетрясения ощутили жители

12 японских префектур, включая Токио.

Близ Токио 20 ноября сила подземных толчков достигла 5,2 балл. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 136 километрах от японской столицы на глубине 24,7 километра. Накануне у берегов японского острова Хонсю, в 91 километре от Токио, произошли подземные толчки магнитудой 5,1. Очаг землетрясения располагался на глубине 6 километров.

Как уже сообщал Gudok.ru, 17 ноября в 02.05 мск в 145 километрах к северо-западу от населенного пункта Усть-Нера и 600 километрах к юго-западу от Верхоянска произошло землетрясение магнитудой 5,1. По информации Геофизической службы РАН, очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 километра. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения не было.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иркутской области 9 ноября. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал в 30 км от посёлка Большое Голоустное. Кроме того, подземные толчки магнитудой 2-3 зафиксированы в Иркутске.

16 октября в 64 км северо-западнее поселка Козыревск Усть-Камчатского района Камчатского края было зарегистрировано землетрясение на глубине 200 км с магнитудой 4.1. В этот же день в 17 км от незаселенного острова Расшуа Сахалинской области зарегистрировано землетрясение на глубине 120 км с магнитудой 5.3.

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера произошло на Дальнем Востоке 14 октября. Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 13,8 км в 760 км западнее поселка Талакан и в 25 км западнее населенного пункта Соловьевск.

Землетрясение почувствовали не только жители Амурской области, но и в Благовещенске. В китайской провинции Хэйхэ, Биробиджане и Хабаровске также ощутили волну от подземных толчков. Геофизическая служба РАН сообщила, что сила землетрясения была около 6,2, по другим источникам – от 5,6 до 6,4 баллов.

Правительство Амурской области приняло решение о введении чрезвычайной ситуации в Сковородинском районе. Регион «отделался малой кровью» - разрушена стена в котельной и нарушена теплоснабжение школы №3 в Сковородино. Ни одно здание после землетрясения не разрушено полностью, однако пострадали как социальные объекты, так и жилые дома. Больше всего повреждений получило двухэтажное здание районной больницы, на стенах которой образовались трещины, также частично разрушены лестничные проемы.

На участке пути Забайкальской железной дороги Бамовская – Ковали Свободненского региона Амурской области было повреждено несколько опор контактной сети. «Сеть уцелела, и габарит пути не нарушен. Но, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранность грузов, движение пассажирских и грузовых поездов приостановили на 58 минут. Аварийная бригада электромонтёров дистанции электроснабжения Сковородино оперативно устранила повреждения опор. Сейчас поезда идут по графику», – сообщили в управлении Забайкальской дороги.

В результате этих подземных толчков компания «Транснефть» из России временно приостановила поставки в Китай. Как раз в том районе, где произошло землетрясение, проходит участок нефтепровода ВСТО, Восточная Сибирь - Тихий океан, через который прокачивается нефть на Китай. На данный момент, приостановленный из-за землетрясения экспорт нефти в КНР по отводу от ВСТО, возобновлен. Также возобновлена транспортировка нефти по Дальневосточной железной дороге в порт Козьмино.

Ни разрушений, кроме проблем с нефтепроводом, которые остаются потенциальными, ни жертв это землетрясение не принесло.

В компании «Транснефть» сообщают, что произошли нарушения с подачей энергоснабжения. Как считают специалисты компании, теперь необходимо провести инспекцию оборудования нефтепровода.