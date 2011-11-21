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Милицейская статистика
Главное управление МВД России по Дальневосточному федеральному округу подвело итоги работы за первое полугодие 2007 года. Правоохранительные органы отмечают небольшое снижение уровня преступности в регионе.
На совещании в Хабаровске, посвященном оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2007 года, председательствовал начальник ГУ МВД РФ по ДВФО генерал-полковник милиции Анатолий ЗОЛОТАРЕВ, в число участников вошли начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в ДВФО Константин КОЖЕВНИКОВ и руководитель департамента Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Игорь КУДРИК, сообщили в ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По словам Анатолия Золотарева, особое внимание дальневосточной милиции было уделено обеспечению экономической безопасности региона, борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом на территории ДВФО, незаконным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, защите бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов.
Немало преступлений удалось раскрыть благодаря тесному взаимодействию органов внутренних дел и других правоохранительных структур округа. Несмотря на активизацию деятельности милиции, в результате которой удалось добиться снижения уровня преступности (уровень преступности в ДВФО на 100 тыс. чел. населения снизился на 4,5%), криминогенная обстановка в округе все еще остается напряженной: на территории ДВФО зарегистрировано 112582 преступлений (- 4,5%). Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 5,5%. Отмечено снижение числа убийств (-22,8%), грабежей (-13,6%), разбоев (-8,4%), вымогательств (-18,2). Меньше совершено преступлений иностранными гражданами (-20,9%). В целом раскрыто преступлений больше на 2,5%, из них совершенных ОПГ - на 45%. На 16,8% больше выявлено налоговых преступлений. На 12,4% увеличилось количество преступлений, выявленных в сфере оборота водных биоресурсов. В сфере оборота леса и лесопродукции результаты работы улучшились на 11,1% (в т.ч. по преступлениям, совершенным в крупном и особо крупном размерах (+22,7%).
В сфере оборота драгоценных металлов и камней результаты выросли на 5,3%, в т.ч. в 2 раза увеличилось число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, в 2,3 раза - совершенных в крупных размерах. В топливно-энергетическом комплексе результаты выше на 17%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям (+67,9%), совершенным в крупных или особо крупном размере (+24,8%). По линии незаконного оборота наркотиков выявлено преступлений больше на 19,8%. Раскрыто 5888 наркопреступлений (+11,2%), в том числе 480, совершенных ОГ или ПС.
Сотрудникам ГУ МВД РФ по ДВФО удалось выявить и преступления нового для округа вида - речь идет о так называемом "рейдерстве". Финансовые масштабы этих правонарушений огромны: речь идет о десятках миллионов рублей. На совещании было отмечено, несмотря на реализацию комплекса мероприятий по выполнению задач, направленных на ликвидацию организованных преступных формирований, необходима активизация работы по обеспечению экономической безопасности российского Дальнего Востока, которая должна вестись совместно с другими правоохранительными и заинтересованными ведомствами.
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