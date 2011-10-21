На Дальнем Востоке в Амурской области потерпел крушение Су-24

В Амурской области на аэродроме базы Украинка фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел аварию.

Как сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил России полковник Владимир ДРИК, самолет летел из Воронежа на авиаремонтный завод в Воздвиженке в Приморском крае.

При посадке на аэродроме в 06:02 по московскому времени в бомбардировщик Су-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, загорелся и перевернулся. Экипаж самолета в составе пилота и штурмана погиб на месте, не успев катапультироваться. Причиной катастрофы военного самолета могла стать поломка стойки шасси во время посадки.

На месте происшествия в данный момент работает оперативная следственная группа. Возбуждено уголовное дело.