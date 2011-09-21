Прокуратура Якутии защитит жилищные права граждан

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин взял на контроль проведение проверки по факту отсутствия теплоснабжения 65 жилых многоквартирных домов.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе сообщает, что сейчас прокуратурой Республики Саха по факту отсутствия теплоснабжения потребителей, проживающих в 65 жилых многоквартирных домах квартала «Северный» г. Якутска, а также в исправительном учреждении № 5 УФСИН России, отапливавшихся котельной ООО «Сибинком», проводится проверка.

Ее результаты находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.