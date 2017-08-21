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На китайско-индийской границе запахло Даманским
На прошедшей неделе продолжили проявлять себя эпизоды китайско-индийского пограничного конфликта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Сети были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, - драка между индийскими и китайскими военнослужащими на одном из спорных пограничных участков. В инциденте приняли участие несколько десятков человек с обеих сторон. В ходи шли не только кулаки, но и, как отмечается на индийском телевидении, камни. В результате массовой драки несколько солдат с обеих сторон были госпитализированы с серьёзными травмами. Столкновение между военнослужащими произошло в день независимости Индии.
Отмечается, что Индия и Китай вступили в наиболее острую факту конфликта за последние тридцать с лишним лет.
Напомним, что наиболее горячие споры между официальными Пекином и Нью-Дели вызывает территория плато Доклам. Каждая из стран считает эту территорию своей. Китай проводит в этом районе строительство дороги военного назначения, против чего активно протестует Индия.
Неожиданно пограничный конфликт и территориальные претензии Индии и Китая друг к другу докатились и до Австралии. Австралийское издание The Australia сообщает о том, что студенты одного из вузов Сиднея написали жалобу на преподавателя индийского происхождения, который в ходе занятий демонстрировал карту, на которой спорные территории (между КНР и Индией) обозначены в качестве индийских. Руководство вуза заставило преподавателя публично просить извинений. Извинения были принесены.
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