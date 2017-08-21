Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь

Суд в очередной раз перенес слушания по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Причина - болезнь обвиняемых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда, "сегодня из-за высокого давления у Хорошавина и его бывшего помощника Андрея Икрамова были вызваны бригады скорой помощи. По решению медиков подсудимые сегодня участвовать в заседании не могут. Заседание суда перенесено на 22 августа".