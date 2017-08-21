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Хорошавина и его помощника одномоментно скосила болезнь
21 Августа 2017, 18:14 | Дальний Восток
Суд в очередной раз перенес слушания по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Причина - болезнь обвиняемых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда, "сегодня из-за высокого давления у Хорошавина и его бывшего помощника Андрея Икрамова были вызваны бригады скорой помощи. По решению медиков подсудимые сегодня участвовать в заседании не могут. Заседание суда перенесено на 22 августа".
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Теги: суд статья гипертония Сахалин хорошавин скорая помощь УК давление медик губернатор коррупция икрамов
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