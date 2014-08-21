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Корабли ТОФ отогнали от границы России японскую подводную лодку

21 Августа 2014, 17:15 | Дальний Восток

Противолодочные силы Тихоокеанского флота отогнали за границу японскую подводную лодку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны.

Инцидент произошел в Японском море 20 августа, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Генштабе. Он рассказал, что японскую подлодку обнаружили на севере пролива Лаперуза, по которому проходит граница между Россией и Японией. Иностранную субмарину засекли противолодочные силы. За ней отправили наблюдать отряд кораблей и силы морской авиации.

Вскоре подлодка покинула приграничную зону и ушла в нейтральные воды. Границу российских территориальных вод (12-мильная зона), по данным средств объективного контроля, она не пересекла.

По данным издания, около границы ходила японская дизель-электрическая подводная лодка типа Oyashio.

Об инциденте доложили министру обороны Сергею ШОЙГУ и начальнику Генштаба Валерию ГЕРАСИМОВУ. В посольстве Японии в России оперативно комментарии газете не предоставили.

Напомним, 9 августа РИА «Новости» сообщило, что российские моряки выдворили из приграничных вод подводную лодку класса «Вирджиния» ВМС США. Источник в Генштабе Военно-морского флота сообщил агентству, что инцидент произошел 7 августа. Подлодку обнаружили в акватории Баренцева моря. Ей навстречу отправили противолодочную ударную группу и самолет Ил-38. Через 27 минут после начала контакта подводная лодка покинула район.

По данным штаба ВМФ, подобные инциденты происходят в последнее время достаточно часто. Там заявили, что такие действия могут угрожать безопасности на море и навигационными происшествиями. Российские военные корабли неоднократно сталкивались с иностранными подводными лодками. В 2000 году возникло предположение, что именно после столкновения с американской подводной лодкой класса «Толедо» погибла российская атомная субмарина «Курск», но эта версия не была официально подтверждена.

ДОСЬЕ ZRPRESS.RU: Подводная лодка типа Oyashio была спроектирована в начале 1990-х годов. Всего в серии построено 11 подводных лодок. Последняя была введена в строй в 2008 году. Она может развивать скорость до 20 узлов, экипаж — 70 человек. Эти подводные лодки вооружаются шестью 533-миллиметровыми торпедными носовыми аппаратами. В арсенал входит 20 торпед. На них устанавливаются противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун». Они способны поражать цели на расстоянии до 280 км.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

 

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Теги: противолодочный корабль  генеральный штаб  Япония  подводная лодка  генштаб  шойгу  подлодка  тихоокеанский флот 



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Комментарии

  • Пётр17:43, 21.08.2014#

    Если ПЛ не вошла в территориальные водыРФ , то в чём вопрос??Кто знает?

  • Ипать17:45, 21.08.2014#

    Иван не пробегал?

  • писаки04:31, 23.08.2014#

    Если Псаки выражает озабоченность российскими учениями за 800 км от границы с Украиной и в 12 тыс. км от границы с США почему бы не выразить озабоченность японской ПЛ в нескольких км от границы с Россией?

  • Псевдоним17:57, 21.08.2014#

    Отправить пару наших летающих ракетоносцев и они на пол года забудут как выходить в море !

  • гость18:03, 21.08.2014#

    Срочно объявить учения в данном районе и потопить эту лодку

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