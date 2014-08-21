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Гаишников на месте ДТП заменят смартфоны
Страховщики разработали свои требования к гаджетам, фото- или видеосъемку с которых страховые компании будут рассматривать как доказательство произошедшей аварии для последующих выплат на ремонт разбитой машины. Речь идет о так называемом европротоколе, сообщает Zrpress.Ru.
Если столкнулись только две машины, люди не пострадали, оба водителя имеют полисы ОСАГО, но не имеют споров о том, кто виноват в аварии. Тогда им можно не вызывать гаишников, а убрать машины с дороги и самим заполнить бланк извещения о ДТП (такие выдают вместе с полисом ОСАГО). Ключевой момент здесь - цена вопроса. До начала августа ущерб машине пострадавшего не должен был превышать 25 тысяч рублей, теперь - 50 тысяч. Но для получения этих денег никакая съемка не нужна.
Она потребуется, когда в октябре текущего года лимит ущерба по европротоколу увеличат до 400 тысяч. Правда, пока только для аварий, произошедших в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Страховщики, словно параноики, боятся мошенничества. Якобы водители врежутся случайно в столб или в дерево, потом инсценируют аварию и получат денежки. Так что для получения больших выплат без справки от ГИБДД придется подтвердить факт аварии фотоснимками или видео. Но просто ролика им недостаточно. Им надо, чтобы это была съемка с видеорегистратора, который имеет к тому же возможность указывать дату и время. Кроме того, имеет датчик удара и позиционирование по GPS или ГЛОНАСС. Столкновение должно быть снято таким регистратором, с указанием всех этих данных.
Такие приборчики есть, но стоят от 5-7 тысяч. К тому же водители ставят их так, чтобы камера "смотрела" вперед. А если врежутся сзади? Тогда можно "отбиться" и фотосъемкой. И тут тоже есть требования. Да такие, для которых потребуется не копеечная "мыльница" или дешевый телефон с простенькой камерой, а хороший фотоаппарат или смартфон ценой от 8-10 тысяч. Иначе по фотографиям ничего толком не понять.
Качественную съемку нужно будет в 5-дневный срок передать страховщику, загрузив все это через специальное мобильное приложение. Как все это будет делаться конкретно, мы прямо пошагово распишем, но ближе к октябрю.
1. Нужно снять обе машины вместе, как они стояли после столкновения. Да так, чтобы было видно, где это. Например, в кадр попалась вывеска магазина, дорожный знак, табличка с номером дома.
2. Нужно фото VIN-номера машины (он в "окошке" снизу на лобовом стекле). Или номера шасси или кузова.
3. Сфотографировать придется все повреждения машины. Прямо каждую деталь по отдельности.
Не снимайте против солнца. А в темноте используйте вспышку. И следите за четкостью. Иначе по вашим фото будет невозможно что-то понять. И в выплате откажут.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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