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Глобальные наркотрафики оказывают крайне негативное влияние на политическую обстановку всего мира

21 Мая 2012, 12:54 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала одной из главных тем на Саммите группы восьми в Кэмп –Дэвиде (США).

Президент России Владимир Путин в ходе посещения 17 мая международного учебного центра под эгидой Интерпола по подготовке сотрудников, занимающихся противодействием незаконному обороту наркотиков, подчеркнул важность подготовки специалистов по борьбе с распространением наркотиков и сообщил, что противодействие обороту наркотиков станет одной из главных тем на саммите Группы восьми, который проходит в настоящее время в США в Кэмп-Дэвиде.

Чрезвычайная актуальность проблемы ярко представлена в данных, которые привел в прошедшую среду, 16 мая, Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в выступлении на дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по теме «Безопасность в Центральной Америке как региональный и глобальный вызов» (Thematic Debate on Security in Central America as a Regional and Global Challenge).

Согласно заявлению г-на Пан Ги Муна, в государствах Центральной Америки каждый пятидесятый мужчина становится жертвой преступного насилия ещё до достижения тридцатидвухлетнего возраста. Это в 400 раз больше, чем в странах со средним уровнем преступности.

Так, в Гватемале происходит в среднем 39 убийств в год на сто тысяч человек, в Сальвадоре - 72, а в Гондурасе – 86 убийств на сто тысяч человек. Согласно данным УНП ООН, в 2010 году треть из 18,5 тысяч убийств в странах Центральной Америке совершили организованные преступные группировки, порождённые и существующие в основном за счёт транзита наркотиков.

Чрезвычайно высокий уровень преступности и убийств в регионе, зашкаливающий общий уровень насилия, как подчеркнул Генеральный секретарь, подпитываются транснациональной организованной преступностью и, в первую очередь, незаконным оборотом наркотиков в системе глобального трафика кокаина, берущего своё начало в планетарном центре наркопроизводства Южной Америки и направленного на наркопотребление в Северной Америке (США и Канада) и Европе.

Пан Ги Мун призвал к конкретным мерам, направленным на борьбу c транснациональной организованной преступностью и оборотом наркотиков на Земном шаре и подчеркнул необходимость объединения усилий по этому направлению всех государств мира. При этом г-н Пан Ги Мун отметил, что проблема не ограничивается Центральной Америкой, и глобальные наркотрафики оказывают крайне негативное влияние на политическую обстановку всего мира. Он указал на новый феномен направленного на Европу ответвления глобального кокаинового трафика, назвав Южную и Центральную Америки глобальным «перевалочным пунктом» кокаина в Европу и подчеркнув, что по уровню потребления кокаина Европа в настоящее время практически сравнялась с Северной Америкой.

Однако в качестве наиболее опасного феномена он выделил создание новых маршрутов глобального трафика в Западной и Центральной Африке, которые в совокупности подрывают развитие государств этого региона и ведут к их прямой деградации и отказу от демократических завоеваний последних десятилетий.

С оценкой Пан Ги Муна корреспондируются мнения международных экспертов, которые считают, что именно транзит наркотиков привел к беспорядкам в Кот-Д‘Ивуаре и переворотам в Гвинее и Гвинее-Бисау. По словам бывшего руководителя антинаркотической полиции Гвинеи-Бисау Люсинды Гомес Барбосы, буквально все проблемы этой страны коренятся в наркотрафике. Огромный поток денежных средств от наркотиков превышает бюджеты самих государств. Преступные группировки плодятся, объединяются, трансформируясь в парамилитарные группировки со своими начальниками, армиями, вооружениями и бюджетом, во многом превышающим бюджеты тех государств, где они орудуют.

Для Российской Федерации в этих оценках нет ничего удивительного. Сформированный в последние 10 лет планетарный центр наркопроизводства в Афганистане является ещё более агрессивным и масштабным, чем в Южной Америке, триггером нестабильности и насилия в регионе, прежде всего, в Центральной Азии. Совершенно очевидно, что данные тренды в Центральной Азии зеркально повторяют процессы в Западном полушарии и Африке.

Глобальный трафик афганского героина и гашиша по «Северному маршруту» создаёт колоссальную и практически неисчерпаемую финансовую базу для преступности и экстремизма, плодит фундаменталистские экстремистские сетевые структуры и формирует силы, открыто заявляющие свои глобальные политические амбиции и направленность на свержение существующих политических режимов через эскалацию насилия.

По сути, на марше реализация зловещего сценария надвигающегося на Центральную Азию «идеального шторма», описанного в докладе экспертов ООН осенью 2009 года.

Управление по взаимодействию с общественностью и СМИ ФСКН России.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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