Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровчанин расстрелял сотрудника ФСБ
Нападавший был уничтожен чекистами
Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю 21 апреля. Нападавший был уничтожен. Им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.
В 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, второй ранен.
Следственный комитет не подтверждает связь напавшего на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с международными террористическими организациями, приписавшими себе ответственность за преступление; злоумышленник придерживался неонацистских взглядов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана ПЕТРЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- ИГ приписало себе нападение на ФСБ в Хабаровске
- Хабаровчанин расстрелял сотрудника ФСБ
- В Приморье бывшего главу поселения осудили за получение взятки
- На Дальнем Востоке горела школа
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- Близ Приморья появилась огромная пороховая бочка
- На Дальнем Востоке горит траулер
- На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
Новости раздела
- ИГ приписало себе нападение на ФСБ в Хабаровске
- Хабаровчанин расстрелял сотрудника ФСБ
- В Приморье бывшего главу поселения осудили за получение взятки
- Северная Корея все-таки сделала это
- Американские дипломаты и военные получили приказ вывезти семьи из Сеула
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- На Дальнем Востоке горела школа
- У берегов Приморья опять запахло жаренным
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Северная Корея все-таки сделала это
- "Ролиз" съезжает на Камчатку
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон