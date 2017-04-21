Хабаровчанин расстрелял сотрудника ФСБ

Нападавший был уничтожен чекистами

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную Управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю 21 апреля. Нападавший был уничтожен. Им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

В 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, второй ранен.

Следственный комитет не подтверждает связь напавшего на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с международными террористическими организациями, приписавшими себе ответственность за преступление; злоумышленник придерживался неонацистских взглядов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана ПЕТРЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток