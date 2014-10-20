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В Якутске диджеи популярной радиостанции вдохновлялись синтетическими наркотиками
За хранение наркотических средств в крупном размере задержаны два диджея одной из местных радиостанций. Изъяты синтетические наркотики.
Автомобиль под управлением мужчины, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, наркополицейские «проверили» в пятницу вечером. В результате обследования автотранспорта оперативники обнаружили несколько пакетиков с так называемым синтетическим наркотиком «соль».
Кроме того, на переднем сидении были разбросаны одноразовые шприцы, которые особо заядлые наркоманы используют для внутривенного потребления «синтетики». Установлено, что молодой человек работает диджеем на одной из популярных радиостанций Якутска.
Группа информации и общественных связей Управления ФСКН России по Республике Саха (Якутия):
- Позже выяснилось, что он не единственный кто у себя на работе увлекается «дурью». Еще одну партию «N-метилэфедрона» сотрудники наркополиции изъяли в ходе досмотра коллеги, задержанного. Молодую девушку поймали с «поличным» возле дома.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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