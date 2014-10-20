В Хабаровске мужчина стрелял по посетителям ночного клуба из ружья

В ночь на понедельник, 20 октября, в Хабаровске правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь из помпового ружья по посетителям ночного клуба Harley-Davidson. Инцидент произошел примерно в 5 часов утра.

По словам очевидца, нарушитель порядка приехал в развлекательное заведение в состоянии алкогольного опьянения и завязал ссору с кем-то из посетителей. Мужчина достал из припаркованной MazdaCX 9 помповое охотничье ружьё, два раза выстрелил в сторону входа в клуб и попытался скрыться. Сбежать ему помешали горожане, сообщившие о случившемся полиции. Они «сопровождали» автомобиль дебошира до того, как к погоне подключились первые экипажи вневедомственной охраны.

Как сообщает портал Svopi,ru, беглец еще раз выстрелил в своих преследователей, однако экипаж вневедомтсвенной охраны смог заблокировать авто нарушителя и задержать его.

Во время стрельбы никто не пострадал. По факту ЧП начата проверка.

ZRPRESS.RU, Владивосток.