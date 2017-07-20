У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына

Северная Корея готовится к новому ракетному запуску, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

По данным источника, сообщает деловая газета «Золотой Рог», неясно, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или о запуске ракеты средней дальности.

Напомним, КНДР провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14" (на фото) 4 июля, объявив, что она пролетела 933 километра. Показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в 2 раза меньше.









Фото предоставлены Генконсульством КНДР во Владивостоке.