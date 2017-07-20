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У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына
20 Июля 2017, 16:12 | Дальний Восток
Северная Корея готовится к новому ракетному запуску, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.
По данным источника, сообщает деловая газета «Золотой Рог», неясно, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или о запуске ракеты средней дальности.
Напомним, КНДР провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14" (на фото) 4 июля, объявив, что она пролетела 933 километра. Показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в 2 раза меньше.
Фото предоставлены Генконсульством КНДР во Владивостоке.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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