В Хабаровском крае пять населенных пунктов остались без электричества

Накануне в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация об отключение электроснабжения в 5 населенных пунктах района имени Лазо. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

По данным местного спасательного ведомства, под отключение попали села Дурмин, Сидима, поселки Мухен, Золотой, Сукпай. Здесь произошло повреждение на линии электропередач 110 кВ.

Для устранения повреждения были задействованы ремонтно–восстановительные бригады Филиала ДРСК «Хабаровские электросети» в количестве 6-ти человек и 2-х единиц техники. По ситуации на 6:00 сегодняшнего дня в указанных населенных пунктах энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.