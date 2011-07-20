В районе Авачинского перевала на Камчатке обнаружены тела мужчины и женщины

В Камчатском крае проводится доследственная проверка по факту обнаружения в районе Авачинского перевала тел мужчины и женщины, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю.

20 июля 2011 года в следственные органы Следственного комитета по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении в районе Авачинского перевала двух тел мужского и женского пола.

Предположительно, это парень и девушка, которые, катаясь на снегоходе в районе Авачинского перевала, без вести пропали в декабре 2010 года.

В настоящее время в район Авачинского перевала выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.