Пожар лета 2011 – один из самых крупных вблизи Якутска за последние годы

Как сообщает начальник Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям окружной администрации Иван Коваль, на территории близ Якутска действует один пожар, площадью более 1500 гектаров, из них 10 гектаров приходится на нелесную зону (аласы).

От Якутска очаг возгорания находится на удалении 60 км. На тушении пожара задействовано 51 человек, из них 10 спасателей МЧС, 21 человек из ГУ «Авиационная база охраны лесов», еще 18 человек привлечены из организаций города Якутска и пригородов. Техника задействована самая брутальная – тракторы ДТ-75, сообщает yakutsk-city.ru.

По данным МЧС, в Якутии действуют 24 лесных пожара. Для их тушения привлечены 1335 человек и 159 единиц техники. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрированы 353 лесных пожара. Площадь лесного фонда, пройденная огнем, достигла 412,8 тысячи гектаров.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой указом главы Якутии Егора Борисова с 15 июля в 19 муниципальных образованиях республики в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.