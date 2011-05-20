Радиоактивный след "Фукусимы" прошел мимо российского Дальнего Востока

Выбросы аварийной АЭС "Фукусима-1" не угрожают Приморскому краю и Курило-Камчатскому региону, вблизи российских берегов обнаружены лишь следы изотопов, содержание которых в тысячи раз ниже норм радиационной безопасности, считают российские ученые, подводя итоги завершившегося 20 мая первого этапа экспедиции, сообщило РИА Новости.

Главной задачей экспедиции Русского географического общества на научно-исследовательском судне "Павел Гордиенко" Росгидромета стал поиск радиации в воде и воздухе прилегающих к Японии регионов российского Дальнего Востока. Маршрут прошел из Владивостока по Японскому морю, между японскими островами Хоккайдо и Хонсю по Сангарскому проливу, вдоль Курильской гряды к Камчатке, и затем обратно.

"Российскому Дальнему Востоку выбросы АЭС "Фукусима-1" не угрожают. Максимальные концентрации, которые мы нашли и которые, тем не менее, в тысячи раз ниже норм радиационной безопасности, находятся в морской воде Тихого океана примерно в 400 км от АЭС ("Фукусима" - ред.) и в воздухе Сангарского пролива. А в точках замера в Японском море, вдоль Курильской гряды и на побережье Камчатки значения минимальные, следовые концентрации, чуть выше предела обнаружения гамма-спектрометров", - сообщил РИА Новости заведующий сектором экологии Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (ДВНИГМИ) Росгидромета Александр Севастьянов.

Муссоны не страшны

Как полагают метеорологи ДВНИГМИ, радиационный фон не сильно изменится после начала летних муссонов - ветров, дующих от Японии к Приморью.

"Думаю, что ветер не сможет перенести радиоактивные аэрозоли через все Японское море к Приморскому краю, ведь это более тысячи километров. Мы работали на расстоянии примерно 400 километров от источника, но даже там не нашли угрожающих концентраций ни в воде, ни в воздухе", - отмечает начальник рейса Севастьянов.

Напротив аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихом океане содержание изотопов цезия-137 и цезия-134 в поверхностном слое морской воды, а также на глубине 50 метров составило около 20-30 беккерелей на кубометр.

В соответствии с российскими нормами радиационной безопасности для питьевой воды (морская вода не нормируется), уровень содержания цезия-137 должен быть ниже 11 тысяч беккерелей на кубометр, цезия-134 - 7,2 тысячи беккерелей на кубометр.

Содержание йода-131 и изотопов цезия в воздухе также были в тысячи раз меньше допустимой активности.

Первые на Куросио

Между тем российские ученые стали первыми, кто замерил уровень радиации на северной границе течения Куросио, которое несет теплую воду из тропиков мимо Японии и затем переходит в Северо-Тихоокеанское течение, направляющееся к Северной Америке. По мнению ученых, благодаря этому течению изотопы к российским берегам не переносятся.

"Мы первыми вышли в тот район океана, чтобы измерить уровни радиации. Нельзя сказать однозначно, нащупали ли мы влияние слива радиоактивной воды с АЭС, или это просто выпадения из воздуха, мы считаем, что там имеет место наложение обоих процессов", - сообщил научный руководитель экспедиции, заместитель заведующего лабораторией НПО "Тайфун" Росгидромета Александр Никитин.

Вода, воздух, рыба...

Быструю и детальную оценку радиационной обстановки прямо на борту помимо метеорологов ДВНИГМИ осуществляли ученые НПО "Тайфун" Росгидромета, Радиевого института имени В.Г. Хлопина (Росатом), Госакваспаса МЧС, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева (Роспотребнадзор).

Всего было отобрано 29 проб морской воды и 34 пробы аэрозолей воздуха. Кроме этого была взята проба снега на Камчатке, образцы рыбы и морской капусты из прибрежных вод полуострова, а также острова Уруп в серединной части Курильской гряды.

"Нами исследованы при помощи бортового гамма-спектрометра минтай, палтус, окунь-терпуг, бычок, а также морская капуста. Мы обнаружили только естественные изотопы, уровни присутствия "фукусимских" радионуклидов оказались ниже чувствительности методов, доступных нам на борту судна", - сообщил заведующий лабораторией внутреннего облучения Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены Геннадий Брук.

По словам ученого, дальнейшие исследования рыбы будут проведены в испытательном лабораторном центре НИИ с предварительным озолением (сжиганием) проб и последующим их измерением гамма-спектрометрическим и радиохимическим методами.

Более детальный анализ на содержание в воде стронция-90, а также изотопов плутония и трития будет сделан в береговых лабораториях в течение месяца.

Продолжение следует

На втором этапе экспедиции необходимо изучить влияние катастрофы в Японии на Тихий океан, на окружающую среду в целом, считают ученые.

Встречать судно "Павел Гордиенко", на котором проводился первый этап экспедиции, прибыл знаменитый полярник Артур Чилингаров, который также является первым вице-президентом Русского географического общества, на чей грант проводится экспедиция.

Он не исключил, что дальнейшие исследования будут вестись при помощи глубоководных аппаратов "Мир", причем, возможно, в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии.

"Мы должны знать правду, что делается там. Будем запрашивать по дипломатическим каналам разрешение японских властей", - сказал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Чилингаров.

Ожидается, что второй этап пройдет в августе-сентябре на учебно-производственном судне "Профессор Хлюстин", которое принадлежит Морскому государственному университету имени адмирала Невельского.

"Кроме проб воды и воздуха, на втором этапе необходимо провести комплексные исследования, в том числе океанографические, гидрохимические и гидробиологические, работать не только с поверхностным слоем моря, но и проводить исследования во всей водной толще, до дна. Обязательно должны присутствовать морские биологи, отбирать пробы морской фауны", - полагает Севастьянов.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС.