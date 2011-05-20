США сэкономят на награде за бин Ладена

Награда в 25 миллионов долларов, обещанная за помощь в поимке главы террористической сети "Аль-Каеда" Осамы бин Ладена, не достанется никому. Об этом 19 мая сообщило ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, пишет Lenta.ru.

25 миллионов долларов за информацию о местонахождении бин Ладена предполагалось выплатить в рамках программы правительства США "Вознаграждение за помощь правосудию", осуществляемой под руководством Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США.

Бин Ладен, пояснил собеседник телеканала, был обнаружен на основании данных, полученных при помощи радиоэлектронной разведки, а не от конкретного человека.

По его словам, у ЦРУ и военных не было информатора, который бы дал наводку на лидера "Аль-Каеды". Таким образом, "террорист номер один" был обнаружен и уничтожен на основании разведданных, полученных американскими спецслужбами самостоятельно. При этом в ходе операции использовались данные, полученные при помощи спутников, беспилотников, прослушки телефонных разговоров и целого ряда других средств.

Отмечается, что персонального курьера и связного, который помог выйти на бин Ладена, нельзя считать информатором, так как он указал разведчикам на местонахождение своего шефа невольно.

Собеседник ABC News подчеркнул тот факт, что в предыдущих подобных случаях у разведслужб и военных США были конкретные информаторы: например, в случае поимке организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда и сыновей бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Осама бин Ладен был убит в ночь на 2 мая 2011 года в результате операции американского спецназа в пакистанском городе Абботтабад. О ликвидации террориста сообщил президент США Барак Обама.

Вскоре после ликвидации бин Ладена встал вопрос о том, кому следует отдать обещанную за информацию о нем награду. Несколько конгрессменов выступили в предложением выплатить эти деньги семьям жертв терактов 9/11, одним из организаторов которых считается бин Ладен, и ликвидаторам последствий взрывов башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.