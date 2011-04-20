Теневая экономика ДВ: неутешительные итоги

На Совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО обсуждались проблемы и меры по декриминализации основных отраслей экономики региона. В работе заседания приняли участие полпред президента РФ Виктор ИШАЕВ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, высшие должностные лица субъектов округа, заместитель Генпрокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН, прокуроры субъектов округа, руководители правоохранительных органов округа.

«Экономика Дальнего Востока в определяющей степени связана с эксплуатацией богатейших природных ресурсов, таких как лес, биоресурсы Мирового океана, полезные ископаемые. При этом ресурсный потенциал используется далеко не полностью и не всегда эффективно. Сегодня одной из наиболее криминализированных сфер экономики округа по–прежнему остается лесная отрасль, – сказал в своем докладе заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Сыркин.

По его данным, около 95% всех лесонарушений приходится на Хабаровский и Приморский края, Амурскую область. Преступления совершаются на всех стадиях лесопромышленного производства и лесопользования. За 2010 г. объем незаконных рубок деревьев на территории округа составил около 127 тыс. куб. м, а размер ущерба – 4,1 млрд рублей. При том, что лесная промышленность России заготавливает леса больше, чем Финляндия – в 4 раза, Канада – в 3,3 раза, Малайзия – в 5,6 раза, объем производимой товарной продукции у нас примерно такой же, как и в этих странах. К тому же из одного кубометра спиленного леса Россия получает товарной продукции по стоимости меньше, чем Финляндия – в 4,4 раза, Канада – в 3,7 раза, Малайзия – в 5,5 раза.

Владимир Cыркин привел и такое сравнение: разница между фактической ценой и таможенной при экспорте леса составляет около $30 за кубометр, а потенциальные потери оцениваются от $250 до 300 млн. Эти сверхприбыли возникают на рынке КНР и являются скрытым коррупционным доходом, который выводится от налогообложения.

Разница в данных по физическим объемам экспорта водных биоресурсов, ценам единицы экспортируемой продукции, фиксируемой Федеральной таможенной службой (ФТС) России и соответствующими службами Японии и других стран–импортеров, колоссальная, что в конечном счете отражается в суммарных стоимостных потерях. По японским данным, туда было ввезено рыбы и морепродуктов больше, чем, по данным ФТС России, по физическому объему: в 2007 г. – в 5,3 раза, 2008 г. – в 5,1 раза, 2009 г. – в 2,6 раза, а в 2010 г. – в 2,5 раза. Из анализа ценовых показателей, которые фиксируются ФТС России и таможенной службой Японии, можно сделать вывод, что средние цены импорта на рынке Японии выше, чем те, по которым осуществляется экспорт российскими компаниями. В 2007 г. это превышение составляло за единицу экспорта 1,7 раза, в 2008 г. – 2,1 раза, в 2009 г. – 1,9 раза, а в 2010 г. – 2,9 раза. Даже с учетом корректировки по затратам на транспортировку можно предположить значительные неучтенные доходы, которые образуются при экспорте рыбы и морепродуктов. Следовательно, неучтенный доход от экспорта в 2007 г. составил порядка $900 млн, в 2008г. – $1,2 млрд, в 2009–2010 гг. – по $800 млн.

Аналогичная ситуация до 2009 г. складывалась при экспорте морских биоресурсов в Республику Корея. По данным таможенной службы Кореи, в 2007 г. Россия экспортировала по физическому объему рыбы и морепродуктов больше в 8,4 раза, чем по данным ФТС России, а в 2008 г. – в 4,7 раза. По стоимости в 2007 г. разница составила 7,4 раза, а в 2008 г. – 4,3 раза. Неучтенный доход от экспорта в 2007 г. составил $365 млн, а в 2008 г. – около $300 млн.

В 2009 г. таможенная служба Кореи зафиксировала лишь 63,5% физического объема экспорта и 60,5% его стоимости от соответствующих показателей по отчету ФТС России. В 2010 г. «недобор» остался на уровне 66,8% и 60,7% соответственно относительных данных ФТС России. Поэтому оценить потенциальные потери за этот период невозможно. Но это может означать, что продекларированные в ФТС России экспортные грузы были реализованы не в Корее, а в третьих странах по неизвестным ценам и другим условиям доходности.

Начальник Главного управления МВД России по ДФО Феликс ВАСИЛЬКОВ, комментируя сложившуюся ситуацию, доложил членам Совета при полпреде, что «экономическая преступность с каждым днем становится изощреннее и предпринимает постоянные попытки расширить сферу своего влияния. Криминалитет создает все более сложные схемы, используя при этом коррупционные и легальные ресурсы, прибегая к нестандартным формам конспирации, подключая к своей противозаконной деятельности межрегиональные и международные связи».

По его словам, в настоящее время Главным управлением выявлен ряд преступлений, связанных с незаконной добычей морских биоресурсов и их дальнейшей контрабандой в страны АТР. В отношении лидера и участников одной из преступных организаций, специализирующихся в этой области, возбуждено уголовное дело по факту контрабандного вывоза в сопредельные страны более 173 тонн различных видов краба стоимостью свыше 43 млн рублей. Имеются основания полагать, что эпизодов криминальной деятельности участников этого формирования гораздо больше. Речь идет о добыче и контрабанде краба практически в промышленных масштабах – на десятки миллионов долларов.

При этом, по сообщению заместителя Генерального прокурора РФ, руководителя управления Генпрокуратуры по ДФО Юрия Гулягина, фактов контрабандного вывоза водных и лесных ресурсов за пределы России с каждым годом выявляется все меньше, значительная их часть остается вне поля зрения правоохранительных органов.

– Так, в 2009 г. выявлено на 54% меньше, чем в предыдущем году, преступлений, связанных с контрабандным вывозом биоресурсов (12), и на 13% – фактов незаконного перемещения через границу РФ лесоматериалов (79). В 2010 г. число таких преступлений снизилось еще на 75% и 67% соответственно (3 и 26). Фактов контрабандного перемещения драгметаллов и камней не выявлено вообще, – привел данные зам. генпрокурора.

По его мнению, «низкая выявляемость и раскрываемость преступлений экономической направленности связана, прежде всего, с неэффективной работой оперативных подразделений правоохранительных органов. Слабые позиции и пассивность в проведении оперативно–розыскных мероприятий не позволяют выявлять преступления, в том числе совершаемые организованными преступными формированиями, коррумпированными представителями органов власти и управления».

По результатам работы заседания Совета был утвержден План декриминализации основных отраслей экономики конкретного субъекта РФ на 2011–2013 гг., в котором учитывается состояние экономики каждого региона. Ход и результаты реализации планов, принятых в субъектах ДФО, планируют рассматривать ежегодно, а принятые по результатам рассмотрения постановления представлять в межведомственную рабочую группу для последующего анализа.