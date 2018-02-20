Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
Многие дальневосточники даже не успели подержать новые деньги в руках
На Дальнем Востоке обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру. Неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ходе исследования купюры было обнаружено, что она изготовлена не ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 8 лет.
Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. были запущены в обращение в середине октября. В конце декабря председатель Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА говорила, что регулятору пока неизвестно о фактах их подделки.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Экс-руководитель одного из дальневосточных банков подозревается в коммерческом подкупе
- Расстрел банкиров в Благовещенске не был случайной трагедией
- Экс-президент банка "Камчатка" доставлен на Камчатку
- SMS-мошенники прикрываются Центробанком
- В одном из банков Дальнего Востока обнаружилась недостача на 145 млн рублей
- Злоумышленники рассылают cпам от имени Сбербанка
- Мошенники создали ложный сайт Россельхозбанка
- Двенадцать самых смешных ограблений банков
Новости раздела
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Япония готовится загадить Тихий океан
- Ракеты на космодроме Восточный падают из-за нищенских зарплат в отрасли
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- В Приморье сменился руководитель одного из ключевых органов власти
- Жителей Приморья и гостей 10 дней будут кормить культовым блюдом
- Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
- Приморье, Хабаровский край и Сахалин объединит горнолыжный тур "Снег Востока"
- Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ
- Южане нацелились на порт в Приморье
- Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
- Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке?