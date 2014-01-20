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На Дальнем Востоке продолжается защита прав граждан, пострадавших от наводнения

20 Января 2014, 11:29 | Дальний Восток

В Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области прокуроры продолжают защищать права пострадавших от наводнения граждан на получение мер финансовой поддержки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в Амурской области прокуроры городов Благовещенска, Свободного, Благовещенского, Тамбовского, Архаринского, Константиновского, Серышевского, Октябрьского районов выявили факты ненадлежащего осуществления возложенных полномочий, несвоевременной подготовки, вручения гражданам актов обследования жилых помещений и заключений об их пригодности для проживания. Главам названных органов местного самоуправления внесено 8 представлений, которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона.

В Приморском крае в декабре 2013 г. Спасский районный суд удовлетворил 5 заявлений прокурора района о включении граждан в списки пострадавших на получение финансовой помощи федерального бюджета, на администрацию Спасского сельского поселения возложена соответствующая обязанность.

В органы прокуратуры в округе по вопросам ликвидации последствий паводка поступило более 5,2 тыс. обращений. В целях устранения нарушений и восстановления прав граждан внесено свыше 2,4 тыс. актов прокурорского реагирования, в том числе в суды направлено 2,1 тыс. заявлений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: прокуратура  наводнение  жилье 






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