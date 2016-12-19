На Дальнем Востоке совершил аварийную посадку самолет

Из находившихся на борту 39 человек 16 человек получили тяжелые травмы

Самолет «Ил-18» в понедельник потерпел крушение возле населенного пункта Тикси в Якутии. Ранее источник в силовых структурах сообщил, что после падения самолет развалился на три части.

По данным Минобороны РФ, на борту Ил-18 находилось 32 пассажира и семь членов экипажа. В результате происшествия все пассажиры и члены экипажа живы, но 16 человек получили тяжелые травмы. Вертолетами поисково-спасательной службы все они эвакуированы в лечебные учреждения Тикси. Пассажирами самолета были военнослужащие.

Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. В качестве основных версий трагедии рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия, которые могли спровоцировать обледенение воздушного судна.

Правительство Якутии назвало предварительной причиной жесткой посадки сильный боковой ветер с порывами.

Комиссия Минобороны для выяснения причин авиапроисшествия уже вылетела в Якутию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.