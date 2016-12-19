Cамолет дальневосточной авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой двери

На борту судна находилось 56 пассажиров, никто не пострадал

Самолет Bombardier DHC-8 дальневосточной авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), выполнявший утром в понедельник рейс из Южно-Сахалинска в Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика незакрытой двери. На борту судна находилось 56 пассажиров, никто не пострадал, в ближайшее время на другом самолете они будут отправлены в Благовещенск.

Через несколько минут после взлета на высоте порядка 300 метров сработала сигнализация задней двери фюзеляжа. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, для выяснения причин сработавшей сигнализации.

Дальневосточное следственное управление на транспорте (ДВСУТ) СКР в настоящее время проводит обязательную в таких случаях проверку по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Досье «Золотого Рога»: «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: десять среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток