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Уровень радиации в рыбе рядом с АЭС "Фукусима" превышает норму
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS.
Замеры были проведены министерством окружающей среды Японии в июне-июле текущего года, в частности, в реке Ниида к северу от аварийной АЭС, а также в водоемах деревни Иитате. Результаты исследования показали содержание радиоактивных элементов цезия в ряде видов рыб в пределах от 4,4 тысячи до 11,4 тысячи беккерелей на килограмм, что более чем в 100 раз превышает определенную правительством норму.
Максимально допустимая норма содержания радиоактивных элементов в рыбе установлена на уровне 100 беккерелей на килограмм продукции.
Крупнейшая за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения реакторов, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. Полная ликвидация аварии, в том числе демонтаж реакторов, займет около 40 лет, пишет РИА Новости.
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