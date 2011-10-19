В Якутии заключенный через сайт знакомств обманул 13 женщин

В Якутии заключенный одной из колоний, используя сайты для знакомств, сумел обмануть 13 женщин, получив от них 1 млн 102 тысячи рублей. В мошеннической схеме принимала участие жена осужденного.

В ходе судебного заседания подсудимый отрицал факт участия своей жены в совершении указанных преступлений, указывая, что она ни о чем не знала. Однако государственным обвинителем было доказано, что часть преступлений подсудимый совершил в сговоре со своей женой, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Якутии. Там не уточняется, каким именно образом выманивал заключенный деньги у своих жертв.

Суд приговорил мошенника к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима. Его жена была осуждена на три года условно.