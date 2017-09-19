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Суд впервые отозвал право на "дальневосточный гектар"

19 Сентября 2017, 17:00 | Дальний Восток

Суд Ванинского района Хабаровского края отозвал право на «дальневосточный гектар» в поселке Ванино, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным «РИА Новости», в хабаровском региональном отделении «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) агентству заявили, что это первый случай, когда суд ликвидировал права на «дальневосточный гектар».

«Речь идет об участке в самом центре поселка — на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть на месте отдыха цветочный магазин. Спорная территория общей площадью 419 кв. м — одно из самых проходных мест в Ванино: здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах»,— пояснил активист Юрий Светличный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: участок  суд  статья  ванино  дальневосточный гектар  ОНФ  сквер  УК 






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