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На Дальнем Востоке сотрудник ГИБДД избил водителя нарушевшего ПДД

19 Сентября 2016, 13:21 | Дальний Восток

В Ульчском районе Хабаровского края бывшего сотрудника полиции осудили за то, что он превысил свои должностные полномочия. Страж правопорядка, находясь при исполнении служебных обязанностей, затеял драку. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура Ульчского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на тот момент еще сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому району находился на посту ДПС через реку Кенжа Ульчкого района региона. Правоохранитель несколько раз ударил кулаками водителя автомобиля, нарушившего ПДД, и выругался в его адрес, то есть не только причинил ему боль, но и оскорбил его честь и достоинство.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший полицейский будет в колонии общего режима. После этого обвиняемому нельзя будет занимать должности в государственных органах, МВД и муниципальной власти ещё три года. Подсудимый также должен заплатить в пользу потерпевшего моральную компенсацию в 50 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ПДД  драка  суд  ГИБДД  арест 



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Комментарии

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