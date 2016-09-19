На Дальнем Востоке оштрафовали бдительного избирателя

На одном из участков в Комсомольске-на-Амуре бдительный избиратель обратил внимание членов избирательной комиссии на то, что урна для голосования не опечатана. В ответ на это члены комиссии вызвали полицию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Указывается, что члены комиссии обвинили мужчину в том, что он сам сорвал с урны пломбу. Они вызвали полицейских и дали свидетельские показания против него, заявив, что видели, как избиратель срывал пломбу. Сотрудники полиции доставили его в отделение, составили протокол и оштрафовали на две тыс. рублей.

По какой статье мужчина был оштрафован, не уточнялось.

Сегодня, в единый день голосования, избиратели наряду с депутатами Госдумы VII созыва выберут губернаторов девяти регионов, депутатов 39 парламентов в субъектах РФ, глав городов и органы местного самоуправления. По состоянию на 17.00 мск в целом по стране явка на выборах составила почти 40%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.