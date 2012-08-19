Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подозреваемого в покушении на Путина выдадут России
15 августа, ZRPRESS. Апелляционный суд Одесской области во вторник отклонил жалобу защиты Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира ПУТИНА, и оставил в силе решение генеральной прокуратуры Украины экстрадировать уроженца Грозного в Россию, сообщил РИА Новости один из присутствующих на процессе.
В соответствии с украинскими законами адвокаты Осмаева не могут обжаловать решение об экстрадиции в кассационном порядке, оно вступило в законную силу.
"Принято решение об "убийстве" Осмаева", - сказал журналистам после заседания юрист Валерий Кочетов, который представляет в суде интересы жены Осмаева.
В феврале нынешнего года спецслужбы России и Украины сообщили, что задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, оно должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.
Киев ранее одобрил запрос российской стороны об экстрадиции Осмаева. Адвокаты подозреваемого обжаловали решение генеральной прокуратуры в суде, но Малиновский районный суд Одессы признал законность вердикта надзорного ведомства Украины об экстрадиции. Защита подала апелляцию на решение суда первой инстанции.
Адвокат Осмаева Алексей Шипков утверждал, что выдача Осмаева российской стороне противоречит украинскому законодательству. Во-первых, за преступление, в котором обвиняют Адама, в РФ положена смертная казнь, а закон прямо запрещает в таких случаях передавать человека в руки иностранного правосудия. Во-вторых, по мнению защиты, в России пытают заключенных, о чем свидетельствует, например, «дело Магницкого».
Интересно, что за несколько минут до начала заседания родственники отказались от услуг адвоката Адама Осмаева Алексея Шипкова.
«Он отказался оглашать письмо Адама, в котором он полностью рассказывает о том, что с ним произошло. Думаю, что Шипков просто испугался. Тем не менее письмо все-таки прочитали, но это на суд влияния не оказало», – сетует гражданская жена Осмаева Амина Окуева.
Родственники обвиняемого в терроризме считают, что в России мужчине грозят пытки и смертная казнь. Они готовят обращения в Европейский суд по правам человека и к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой разобраться в ситуации, пишет dumskaya.net.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
Да зря украинцы чечена нам выдают . Глядишь и выполнил бы то , что хотел сделать. Мы бы всей Россией этому чернопопому барану памятник поставили за избавление , так сказать