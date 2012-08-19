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Подозреваемого в покушении на Путина выдадут России

19 Августа 2012, 01:21 | Дальний Восток

15 августа, ZRPRESS. Апелляционный суд Одесской области во вторник отклонил жалобу защиты Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира ПУТИНА, и оставил в силе решение генеральной прокуратуры Украины экстрадировать уроженца Грозного в Россию, сообщил РИА Новости один из присутствующих на процессе.

В соответствии с украинскими законами адвокаты Осмаева не могут обжаловать решение об экстрадиции в кассационном порядке, оно вступило в законную силу.

"Принято решение об "убийстве" Осмаева", - сказал журналистам после заседания юрист Валерий Кочетов, который представляет в суде интересы жены Осмаева.

В феврале нынешнего года спецслужбы России и Украины сообщили, что задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, оно должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.

Киев ранее одобрил запрос российской стороны об экстрадиции Осмаева. Адвокаты подозреваемого обжаловали решение генеральной прокуратуры в суде, но Малиновский районный суд Одессы признал законность вердикта надзорного ведомства Украины об экстрадиции. Защита подала апелляцию на решение суда первой инстанции.

Адвокат Осмаева Алексей Шипков утверждал, что выдача Осмаева российской стороне противоречит украинскому законодательству. Во-первых, за преступление, в котором обвиняют Адама, в РФ положена смертная казнь, а закон прямо запрещает в таких случаях передавать человека в руки иностранного правосудия. Во-вторых, по мнению защиты, в России пытают заключенных, о чем свидетельствует, например, «дело Магницкого».

Интересно, что за несколько минут до начала заседания родственники отказались от услуг адвоката Адама Осмаева Алексея Шипкова.

«Он отказался оглашать письмо Адама, в котором он полностью рассказывает о том, что с ним произошло. Думаю, что Шипков просто испугался. Тем не менее письмо все-таки прочитали, но это на суд влияния не оказало», – сетует гражданская жена Осмаева Амина Окуева.

Родственники обвиняемого в терроризме считают, что в России мужчине грозят пытки и смертная казнь. Они готовят обращения в Европейский суд по правам человека и к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой разобраться в ситуации, пишет dumskaya.net.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости" | По материалам информагентств
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Комментарии

  • Пар22:42, 17.04.2013#

    Да зря украинцы чечена нам выдают . Глядишь и выполнил бы то , что хотел сделать. Мы бы всей Россией этому чернопопому барану памятник поставили за избавление , так сказать

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