Подозреваемого в покушении на Путина выдадут России

15 августа, ZRPRESS. Апелляционный суд Одесской области во вторник отклонил жалобу защиты Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира ПУТИНА, и оставил в силе решение генеральной прокуратуры Украины экстрадировать уроженца Грозного в Россию, сообщил РИА Новости один из присутствующих на процессе.

В соответствии с украинскими законами адвокаты Осмаева не могут обжаловать решение об экстрадиции в кассационном порядке, оно вступило в законную силу.

"Принято решение об "убийстве" Осмаева", - сказал журналистам после заседания юрист Валерий Кочетов, который представляет в суде интересы жены Осмаева.

В феврале нынешнего года спецслужбы России и Украины сообщили, что задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, оно должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.

Киев ранее одобрил запрос российской стороны об экстрадиции Осмаева. Адвокаты подозреваемого обжаловали решение генеральной прокуратуры в суде, но Малиновский районный суд Одессы признал законность вердикта надзорного ведомства Украины об экстрадиции. Защита подала апелляцию на решение суда первой инстанции.