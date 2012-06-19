"Ингосстрах" выплатил более $4,5 млн по факту гибели теплохода "Таня Карпинская"

"Ингосстрах" выплатил страховое возмещение в размере более $4,5 млн в связи с гибелью теплохода "Таня Карпинская" в порту Восточная Ниигата (остров Хонсю, Япония). Теплоход "Таня Карпинская" был застрахован ОСАО "Ингосстрах" по рискам ответственности судовладельцев.

7 февраля 2012 года теплоход с грузом металлолома на борту столкнулся с контейнеровозом Kota Duta вблизи японского порта Восточная Ниигата. В результате столкновения судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло в опасной близости к судовому фарватеру.

В настоящее время страховая компания рассматривает финансовые претензии, которые поступили страхователю от владельцев перевозимого груза и портовых властей. Решения по данным убыткам будет принято после предоставления всей необходимой документации, сообщается в релизе "Ингосстраха".

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