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В Приморье бывшего главу поселения осудили за получение взятки
Прокуратуру такое решение не устроило, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Занимая должность главы поселения, фигурант решил воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях, предложив предпринимателю оказать ему помощь в получении земельных участков в аренду за вознаграждение. За взятку чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление коммерсанту в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги он должен был получить 160 тыс. руб.
В июне 2015 года фигурант обманул этого же бизнесмена. За свои лжеуслуги, якобы за оказание помощи при заключении договора аренды земельного участка, глава поселения получил 10 тыс. руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению.
В августе 2015 года, под видом оказания услуг по ускоренному формированию земельных участков с целью беспрепятственного оформления арендных отношений с администрацией поселения, чиновник пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. руб. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств.
Хасанский районный суд вынесен приговор бывшему главе с. Безверхово, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ, получение взятки, ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, решение суда первой инстанции в части назначенного наказания является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости.
Иван КРЫШАН.
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