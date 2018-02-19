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Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Рейс был задержан на 2,5 часа для замены воздушного судна
Самолет дальневосточной авиакомпании «Аврора» задел в воскресенье при маневрировании на перроне аэропорта Южно-Сахалинска деревянный столб освещения. Лайнер двигался согласно разметке и повредил законцовку крыла. На борту воздушного судна находился один пассажир. Никто не пострадал.
«18 февраля 2018 года воздушное судно DHC-8-200, выполнявшее рейс HZ 6891 по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро, повредило законцовку правого крыла, задев временную опору электроснабжения, установленную в связи с масштабными строительными работами в аэропорту областного центра», - сообщила пресс-служба «Авроры»
По данным авиакомпании, с разрешения служб управления воздушным движением самолет «выполнял маневрирование до исполнительного старта, двигаясь согласно разметке, нанесенной на перроне аэропорта областного центра».
Самолет должен был выполнить чартерный рейс из Южно-Сахалинска в Саппоро (Япония) по заказу одной из нефтегазовых компаний, работающих на шельфе Сахалина.
В настоящее время по факту авиационного происшествия проводится расследование.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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