Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34

Ранее в ведомстве заявили об обнаружении тела второго лётчика

Обнаружено тело третьего лётчика — одного из пилотов двух Су-34, которые потерпели аварию на Дальнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее в ведомстве заявили об обнаружении тела второго лётчика.

18 января над Японским морем произошло касание в воздухе двух Су-34, экипажи катапультировались. Спастись удалось одному летчику из четверых...