Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
19 Января 2019, 10:31 | Дальний Восток
Ранее в ведомстве заявили об обнаружении тела второго лётчика
Обнаружено тело третьего лётчика — одного из пилотов двух Су-34, которые потерпели аварию на Дальнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее в ведомстве заявили об обнаружении тела второго лётчика.
18 января над Японским морем произошло касание в воздухе двух Су-34, экипажи катапультировались. Спастись удалось одному летчику из четверых...
Автор:
Теги: катастрофа японское море су-34 Сахалин
Новости тематики
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Ракеты на космодроме Восточный падают из-за нищенских зарплат в отрасли
- В 60-80-е годы в аэропорту Владивосток чемоданы пассажиров обыскивали вручную
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- На Дальнем Востоке опять проблемы с самолетами
- На Чукотке вынужденно сел вертолет Ми-8 с шестью пассажирами
- На Дальнем Востоке совершил аварийную посадку самолет
- Cамолет дальневосточной авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой двери
Новости раздела
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Спасен один из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке
- На самолете, вылетевшем из Москвы, искали бомбу
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- "Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков"
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
- Корейцы бросили приморские стройки
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
Loading...