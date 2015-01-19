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На канатной дороге в Южно-Сахалинске произошло ЧП

19 Января 2015, 09:18 | Дальний Восток

В Южно-Сахалинске на лыжной турбазе «Горный Воздух» столкнулись 15 кабинок канатной дороги. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Sakhalin.info.

ЧП произошло сегодня в начале девятого утра. По словам очевидцев, находившихся в кабинках, канатная дорога почему-то начала двигаться в обратную сторону. Турбаза открывается в 9 утра, поэтому посетителей в момент ЧП ещё не было и в кабинках находились сотрудники «Горного воздуха». Все пострадавшие получили ушибы и ссадины.

Оператора, управляющего кабинами, в это время на месте не было. Кто-то пытался остановить дорогу, нажав кнопку отключения, но она не сработала. Некоторые повисли в кабинках, поэтому потребовалась дополнительная помощь, чтобы их спустить.

Сегодня на турбазе должен пройти этап кубка Сахалинской области по сноуборду, а также соревнования по горным лыжам. Руководство «Горного воздуха» сообщает, что с целью установления причин произошедшего проводится проверка.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: канатная дорога  горный воздух  ЧП  Сахалин  авария 



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