Пострадавших на буровой могут перевести в федеральные медучреждения

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 декабря, ZRPRESS. Минздравасоцразвития России готово эвакуировать пострадавших в Охотском море в федеральные лечебные учреждения, если возникнет такая необходимость, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Минздравсоцразвития России, Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", органы здравоохранения Мурманской области и соседних регионов готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в результате происшествия в Охотском море, а также их родственникам", - сообщили в пресс-службе.

"При необходимости будет организована медицинская эвакуация пострадавших в федеральные медицинские учреждения", - отметили в министерстве.

РИА "Новости".