Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Великое восточно-японское землетрясение» облучило Тихий океан
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. В тихоокеанские воды попало более 70% радиоактивных выбросов с Фукусимы.
Японские ученые и экологи завершили оценку последствий аварии на АЭС «Фукусима». По последним данным, большая часть опасных выбросов были снесены ветром в Тихий океан, пишет Gudok.ru.
Государственная метеорологическая ассоциация выступила с докладом, в котором описала условия, сопутствовавшие аварии. «Атомная станция «Фукусима-1» расположена на восточном побережье Японии, а ветры в течение марта и апреля этого года дули преимущественно с запада на восток», - сообщил глава ассоциации Ясумити Танака. – «Таким образом, количество радиоактивных веществ, выпавших на сушу, оказалось сравнительно невелико. Большая часть попала в Тихий океан, воды которого, конечно, загрязнились».
Эта новость может быть одновременно хорошей и дурной для японцев. К счастью, территория страны не сильно пострадала от радиоактивных осадков. С другой стороны, пострадали прибрежные воды – основа для национального промысла японцев, рыболовства.
Напомним, что ранее власти Японии пытались убедить российскую сторону отказаться от запрета на тихоокеанскую рыбу, выловленную у своих берегов. Во время переговоров заместителя руководителя службы Россельхознадзора Евгения Непоклонова с заместителем руководителя управления контроля за ресурсами департамента рыболовства Японии Кэндзи Кагавой японская сторона обратилась к России с просьбой отменить этот запрет.
Японская сторона в октябре утверждала,
что радиационная обстановка
в прибрежной зоне существенно улучшилась.
Кроме того, сейчас начался сезон вылова сайры, которую экспортируют в Японию, а главные порты и заводы по переработке сайры находятся в 12 пострадавших от стихийного бедствия префектурах.
На данный момент на территории Японии продолжается ликвидация последствий так называемого «Великого восточно-японского землетрясения», которое разрушила несколько блоков АЭС «Фукусима». Мощные подземные толчки вызвали цунами, которое произвело многочисленные разрушения на побережье и унесло в океан большую часть радиоактивных выбросов.
В результате стихийного бедствия погибло более 15 тысяч человек, еще около 4 тысяч жителей числятся пропавшими без вести.
На прошлой неделе японское правительство впервые со дня аварии на АЭС «Фукусима-1» допустили прессу к ранее закрытой территории станции. Репортеры японских и иностранных СМИ провели собственные замеры радиации. Как выяснилось, ликвидаторам до сих пор не удалось снизить опасный для жизни радиоактивный фон вблизи станции. В перелеске, который расположен в нескольких сотнях метров от административных блоков АЭС уровень радиации превышает норму в 5000 раз.
С другой стороны, этот уровень вдвое ниже предыдущего «рекорда» радиоактивности. В августе текущего года компания-оператор станции Tokyo Electric Power Co зарегистрировала на «Фукусиме» самый высокий с момента мартовского землетрясения уровень радиоактивного фона– 10 тыс. миллизивертов в час. Опасные показания были зафиксированы вечером 1 августа, в туннеле, соединяющем первый и второй энергоблоки станции.
Между тем, власти Японии готовы возместить не только экологический, но и экономический ущерб от землетрясения. Правительство компенсирует убытки компаниям, фактически прекратившим экономическую деятельность в 30-километровой зоне вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Юкио Эдано. «Мы готовы компенсировать ущерб, как частным лицам, так и предпринимателям», - уточнил он.
Компании Tokio Electric Power Company, которая является оператором аварийной АЭС, скорее всего, также придется выплачивать немалые компенсации. По подсчетам Bank of America Merrill Lynch, если проблемы на АЭС удастся решить в ближайший месяц, то сумма может составить 1 трлн иен ($12 млрд). Но если кризис на станции продлится до двух лет, то выплаты могут возрасти до 11 трлн иен ($133 млрд).
В целом ущерб экономике от землетрясений и цунами, по предварительным оценкам японского правительства, составил от 15 до 25 трлн иен (от $185 до $308 млрд). Кабинет министров уже заявил о намерении объявить пострадавшие от стихийного бедствия регионы «специальными зонами восстановления», что предполагает установление льготного налогообложения и другие преференции.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе