«Великое восточно-японское землетрясение» облучило Тихий океан

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. В тихоокеанские воды попало более 70% радиоактивных выбросов с Фукусимы.

Японские ученые и экологи завершили оценку последствий аварии на АЭС «Фукусима». По последним данным, большая часть опасных выбросов были снесены ветром в Тихий океан, пишет Gudok.ru.



Государственная метеорологическая ассоциация выступила с докладом, в котором описала условия, сопутствовавшие аварии. «Атомная станция «Фукусима-1» расположена на восточном побережье Японии, а ветры в течение марта и апреля этого года дули преимущественно с запада на восток», - сообщил глава ассоциации Ясумити Танака. – «Таким образом, количество радиоактивных веществ, выпавших на сушу, оказалось сравнительно невелико. Большая часть попала в Тихий океан, воды которого, конечно, загрязнились».

Эта новость может быть одновременно хорошей и дурной для японцев. К счастью, территория страны не сильно пострадала от радиоактивных осадков. С другой стороны, пострадали прибрежные воды – основа для национального промысла японцев, рыболовства.

Напомним, что ранее власти Японии пытались убедить российскую сторону отказаться от запрета на тихоокеанскую рыбу, выловленную у своих берегов. Во время переговоров заместителя руководителя службы Россельхознадзора Евгения Непоклонова с заместителем руководителя управления контроля за ресурсами департамента рыболовства Японии Кэндзи Кагавой японская сторона обратилась к России с просьбой отменить этот запрет.

Японская сторона в октябре утверждала,

что радиационная обстановка

в прибрежной зоне существенно улучшилась.



Кроме того, сейчас начался сезон вылова сайры, которую экспортируют в Японию, а главные порты и заводы по переработке сайры находятся в 12 пострадавших от стихийного бедствия префектурах.

На данный момент на территории Японии продолжается ликвидация последствий так называемого «Великого восточно-японского землетрясения», которое разрушила несколько блоков АЭС «Фукусима». Мощные подземные толчки вызвали цунами, которое произвело многочисленные разрушения на побережье и унесло в океан большую часть радиоактивных выбросов.

В результате стихийного бедствия погибло более 15 тысяч человек, еще около 4 тысяч жителей числятся пропавшими без вести.

На прошлой неделе японское правительство впервые со дня аварии на АЭС «Фукусима-1» допустили прессу к ранее закрытой территории станции. Репортеры японских и иностранных СМИ провели собственные замеры радиации. Как выяснилось, ликвидаторам до сих пор не удалось снизить опасный для жизни радиоактивный фон вблизи станции. В перелеске, который расположен в нескольких сотнях метров от административных блоков АЭС уровень радиации превышает норму в 5000 раз.

С другой стороны, этот уровень вдвое ниже предыдущего «рекорда» радиоактивности. В августе текущего года компания-оператор станции Tokyo Electric Power Co зарегистрировала на «Фукусиме» самый высокий с момента мартовского землетрясения уровень радиоактивного фона– 10 тыс. миллизивертов в час. Опасные показания были зафиксированы вечером 1 августа, в туннеле, соединяющем первый и второй энергоблоки станции.

Между тем, власти Японии готовы возместить не только экологический, но и экономический ущерб от землетрясения. Правительство компенсирует убытки компаниям, фактически прекратившим экономическую деятельность в 30-километровой зоне вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Юкио Эдано. «Мы готовы компенсировать ущерб, как частным лицам, так и предпринимателям», - уточнил он.

Компании Tokio Electric Power Company, которая является оператором аварийной АЭС, скорее всего, также придется выплачивать немалые компенсации. По подсчетам Bank of America Merrill Lynch, если проблемы на АЭС удастся решить в ближайший месяц, то сумма может составить 1 трлн иен ($12 млрд). Но если кризис на станции продлится до двух лет, то выплаты могут возрасти до 11 трлн иен ($133 млрд).

В целом ущерб экономике от землетрясений и цунами, по предварительным оценкам японского правительства, составил от 15 до 25 трлн иен (от $185 до $308 млрд). Кабинет министров уже заявил о намерении объявить пострадавшие от стихийного бедствия регионы «специальными зонами восстановления», что предполагает установление льготного налогообложения и другие преференции.