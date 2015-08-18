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Семейная прогулка по скалам едва не закончилась трагедией (ФОТО)
На пульт оперативного дежурного Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова - филиал «ДВРПСО МЧС России» поступило сообщение о том, что на острове Итуруп Большой Курильской гряды в районе вулкана Богдана Хмельницкого во время семейной прогулки со скалы сорвался мальчик 2004 года рождения, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-служба ДВРПСО МЧС России.
В район происшествия незамедлительно на лодке выдвинулись 2 спасателя Курильского поисково-спасательного подразделения, и спасатель Сахалинского поисково-спасательного отряда, находившийся в служебной командировке. Обнаружив пострадавшего, спасатели оказали первую помощь – наложили повязку на голову, шины на верхние и нижние конечности. Иммобилизовав пострадавшего, на жестких носилках транспортировали на лодке в порт п. Китовый, где передали его скорой помощи.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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