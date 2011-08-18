На Сахалине накрыли казино

Прокуратурой островной столицы совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального УМВД России «Южно-Сахалинское» выявлен факт незаконного осуществления игорной деятельности в помещении павильона «Анна» в г. Южно-Сахалинске.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято 5 системных блоков и 5 мониторов.

По данному факту проводится проверка, сообщает прокуратура Сахалинской области.