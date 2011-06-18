Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
TEPCO прекратила очистку высокорадиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1"
Компания в субботу объяснила прекращение операций по дезактивации тем, что уровень радиации в аппарате для очистки воды повышается значительно быстрее, чем предполагалось. Причины подобного повышения выясняются.
Полномасштабный запуск очистного оборудования для дезактивации высокорадиоактивной воды и использования ее для охлаждения реактора был осуществлен в 17 мая, но работа оборудования была прекращена спустя пять часов после его запуска.
С субботы ТЕРСО начала пробную прокачку низкорадиоактивной воды через очистное оборудование станции.
Высокорадиоактивная вода, скопившаяся в подземных помещениях энергоблоков, будет очищена от радиации и соли и направлена для охлаждения радиоактивного топлива. Очистка будет проходить в четыре этапа. Вода будет последовательно очищена от масел, затем с помощью цеолита (неорганический силикат, являющийся естественным абсорбентом) пройдет дезактивацию и на последнем этапе будет опреснена. В результате уровень радиации в воде будет снижен в 1000 - 100 тысяч раз. После очистки жидкость будет вновь направлена на охлаждение реакторов. Ежедневно будет очищаться 1,2 тысячи тонн, а к концу года будет очищено 200 тысяч тонн воды. Расходы на эту операцию составят 53,1 миллиарда иен (663 миллиона долларов).
В настоящее время в подземных помещениях станции скопилось более 100 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Ее объем ежедневно увеличивается на 500 тонн за счет воды, используемой для охлаждения реакторов и бассейнов с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).
Необходимость скорейшего запуска системы дезактивации обусловлена тем, что скопившаяся на АЭС высокорадиоактивная вода через десять дней поднимется до уровня земли и начнет выливаться на поверхность.
Землетрясение 11 марта магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии, официально названное Великим землетрясением Восточной Японии, и последовавшее за ним цунами унесли жизни 15,4 тысячи человек, около 8 тысяч числятся пропавшими без вести. Цунами, обрушившееся на АЭС "Фукусима-1", вывело из строя систему аварийного энергоснабжения, что привело к остановкам охлаждения топлива и бассейнов с ОЯТ.
В результате, как считают специалисты ТЕРСО и агентства по атомной безопасности Японии, на трех реакторах велика вероятность явления, называемого "melt-down", когда ядерное топливо выпадает из расплавленных стержней и скапливается в нижней части корпуса реактора, или к частичному сквозному попаданию топлива через повреждения в корпусе в нижнюю часть защитной оболочки, так называемому "melt-through".
После серии радиоактивных утечек со станции превышение норм радиации было обнаружено в воде и продуктах в ряде японских префектур. Правительство ввело ограничения на поставки части местных товаров на рынок. Из 20-ти и 30-километровой зоны и за ее пределами, где были обнаружены очаги радиоактивного заражения, были эвакуированы жители.
Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило о присвоении аварии максимального - седьмого - уровня опасности. Седьмой уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, пишет РИА Новости.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам