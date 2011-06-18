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TEPCO прекратила очистку высокорадиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1"

18 Июня 2011, 17:56 | Дальний Восток

Японская компания ТЕРСО приостановила работу оборудования по дезактивации высокорадиоактивной воды на аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил 18 мая сайт японского телеканала NHK.

Компания в субботу объяснила прекращение операций по дезактивации тем, что уровень радиации в аппарате для очистки воды повышается значительно быстрее, чем предполагалось. Причины подобного повышения выясняются.

Полномасштабный запуск очистного оборудования для дезактивации высокорадиоактивной воды и использования ее для охлаждения реактора был осуществлен в 17 мая, но работа оборудования была прекращена спустя пять часов после его запуска.

С субботы ТЕРСО начала пробную прокачку низкорадиоактивной воды через очистное оборудование станции.

Высокорадиоактивная вода, скопившаяся в подземных помещениях энергоблоков, будет очищена от радиации и соли и направлена для охлаждения радиоактивного топлива. Очистка будет проходить в четыре этапа. Вода будет последовательно очищена от масел, затем с помощью цеолита (неорганический силикат, являющийся естественным абсорбентом) пройдет дезактивацию и на последнем этапе будет опреснена. В результате уровень радиации в воде будет снижен в 1000 - 100 тысяч раз. После очистки жидкость будет вновь направлена на охлаждение реакторов. Ежедневно будет очищаться 1,2 тысячи тонн, а к концу года будет очищено 200 тысяч тонн воды. Расходы на эту операцию составят 53,1 миллиарда иен (663 миллиона долларов).

В настоящее время в подземных помещениях станции скопилось более 100 тысяч тонн высокорадиоактивной воды. Ее объем ежедневно увеличивается на 500 тонн за счет воды, используемой для охлаждения реакторов и бассейнов с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Необходимость скорейшего запуска системы дезактивации обусловлена тем, что скопившаяся на АЭС высокорадиоактивная вода через десять дней поднимется до уровня земли и начнет выливаться на поверхность.

Землетрясение 11 марта магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии, официально названное Великим землетрясением Восточной Японии, и последовавшее за ним цунами унесли жизни 15,4 тысячи человек, около 8 тысяч числятся пропавшими без вести. Цунами, обрушившееся на АЭС "Фукусима-1", вывело из строя систему аварийного энергоснабжения, что привело к остановкам охлаждения топлива и бассейнов с ОЯТ.

В результате, как считают специалисты ТЕРСО и агентства по атомной безопасности Японии, на трех реакторах велика вероятность явления, называемого "melt-down", когда ядерное топливо выпадает из расплавленных стержней и скапливается в нижней части корпуса реактора, или к частичному сквозному попаданию топлива через повреждения в корпусе в нижнюю часть защитной оболочки, так называемому "melt-through".

После серии радиоактивных утечек со станции превышение норм радиации было обнаружено в воде и продуктах в ряде японских префектур. Правительство ввело ограничения на поставки части местных товаров на рынок. Из 20-ти и 30-километровой зоны и за ее пределами, где были обнаружены очаги радиоактивного заражения, были эвакуированы жители.

Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило о присвоении аварии максимального - седьмого - уровня опасности. Седьмой уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, пишет РИА Новости.

Автор: "РИА Новости"
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