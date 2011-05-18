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"Фукусима" была той жертвой, которая потребовалась для закрытия "Хамаоки"
Японские чиновники игнорировали или скрывали опасности.
Иски против операторов японских АЭС, возбужденные за последние десятилетия, выявляют недооценку или сокрытие ими сейсмических опасностей с целью избежать дорогостоящей модернизации и продолжать эксплуатацию объектов, пишет The New York Times.
"Тот факт, что почти все дела были проиграны истцами, усиливает распространенное в Японии мнение, что в сговорах между правительством, регуляторами и операторами электростанций участвуют и суды", - отмечают автор статьи Норимицу Ониси и Мартин Фэклер.
Юичи Каидо, который представляет истцов по делу АЭС "Хамаока", в 120 милях к юго-западу от Токио, проигравших дело в районном суде в 2007 году, заявил, что победа могла бы привести к ужесточению стандартов по защите от землетрясений и цунами по всей стране.
"Этого инцидента можно было избежать", - сказал Каидо, генеральный секретарь Японской федерации ассоциаций адвокатов, о "Фукусиме-1". Оператор "Хамаоки", Chubu Electric Power Company, временно закрыл два активных реактора АЭС в минувшие выходные по требованию премьер-министра Наото Кана. После укрепления защиты АЭС от землетрясений и цунами - процесса, который займет года два, - электростанция будет снова пущена.
Решение Кана о закрытии "Хамаоки" непосредственно вызвано катастрофой на "Фукусиме", но и под влиянием кампании небольших групп протестующих - юристов и ученых - которые судились с правительством и операторами на протяжении десятилетий. Ранее общественностью игнорировала эти группы, сетует издание, но после катастрофы на "Фукусиме" и временной остановки "Хамаоки" люди увидели в них правдоискателей, а представителей атомного истеблишмента стали подвергать критике.
"Конечно, мы довольны остановкой реакторов, - отметил 90-летний Йеичи Нагано, один из участников кампании. - Но, если бы мы сделали больше, если бы наши голоса звучали громче, мы смогли бы предотвратить катастрофу на "Фукусиме-1". "Фукусима" была той жертвой, которая потребовалась для закрытия "Хамаоки", со ссылкой на The New York Times пишет Inopressa.Ru.
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