В клешнях «черного краба»

В начале марта стало известно, что в порту Сиэтла была арестована крупная партия камчатского синего краба общей стоимостью $2,7 млн. По словам представителей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), большая часть арестованной партии была добыта незаконно.

Данная акция стала результатом расследования, проведенного NOAA и таможенной службой по жалобам краболовов Аляски, пострадавших от демпинговых цен на браконьерскую продукцию, поставляемую из России.

Согласно иску, поданному федеральной прокуратурой в суд Западного округа штата Вашингтон, южно–сахалинская фирма «Кондор–Транспорт» продала нью–йоркской компании Harbor Seafoods более 112 тонн камчатского краба, что в 8 раз превышает объемы вылова, разрешенного ей по квоте. При этом большая часть партии не сопровождалась надлежащей документацией, а на таре отсутствовала необходимая маркировка.

В настоящее время прокуратура настаивает на конфискации всей арестованной партии. В соответствии с Законом Лейси (1981 г.), власти могут изъять импортные морепродукты, которые были добыты, проданы или перевозятся в нарушение иностранного рыболовного законодательства. Ранее суд подтвердил законность наложенного ареста даже при условии неосведомленности покупателя о незаконном происхождении крабов. Однако президент компании Harbor Seafoods П. Кардон заявляет, что краб был добыт легально и что он активно сотрудничает со следствием для выяснения всех обстоятельств дела.

Примечательно, что расследование деятельности компании–поставщика «Кондор–Транспорт» в России не ведется. По–видимому, российская сторона решила ограничиться формальным ответом на американский запрос о размере выделенных ей квот.

История российско–американского сотрудничества в этой сфере знает всего один положительный пример. Так, в августе 2005 г. горсуд Петропавловска–Камчатского приговорил к 7 годам лишения свободы президента ЗАО «Маримпекс» и «Чукотрыба» А. КОЗЛОВА. Суд признал, что, находясь в городе Иссаква (штат Вашингтон, США), посредством спутниковой связи бизнесмен давал указания капитанам траулеров о сокрытии от учета фактического количества добытого краба и произведенной из него продукции, а также искажении их видового состава. Незаконно добытый краб отгружался в море на другие суда, которые доставляли его в порты США, Японии, Кореи и Канады. Сделки с иностранными компаниями имели преимущественно устный характер или оформлялись как агентские договоры. В общей сложности незаконным путем было добыто 3 337 950, 4 кг различных видов краба и причинен экологический ущерб природным ресурсам РФ на сумму более 130 млн рублей.

Следует отметить, что это не первое крабовое дело в США. В 2005 г. вступило в силу судебное решение о конфискации у компании Deep Sea Fisheries Inc. 144,7 тыс. фунтов камчатского синего краба, незаконно добытого для нее российскими судами и затем доставленного в порт Блейн (штат Вашингтон, США).

Между тем в России уголовное наказание для контрабандистов остается символическим. Так, в сентябре 2010 г. горсуд Совгавани признал капитана рефрижератора «Золотистый» виновным в контрабанде свыше 16 тонн мяса краба и приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей. При этом стоимость обнаруженной контрабанды, по оценке экспертов, составляла порядка 16 млн рублей. Суда у контрабандистов конфискуют достаточно редко. За последние три года по решению приморских судов было конфисковано всего 10 браконьерских шхун.

В настоящее время рассматривается вопрос о заключении российско–американского соглашения, направленного на повышение эффективности двустороннего сотрудничества в сфере предотвращения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла морских биоресурсов и незаконного вывоза продукции из них.