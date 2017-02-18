Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
Сотрудники ФСБ разоблачили на Сахалине группу мигрантов, собиравшихся отправиться в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (запрещена в РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Пограничники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали на Сахалине четырех граждан стран Центральной Азии, пытавшихся уехать в Сирию для участия в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.
Задержанные, как отмечается в сообщении, длительное время находились в России нелегально. На территории области один из них привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество. Кроме того, он разыскивался властями Узбекистана за совершение преступлений экстремистской направленности и наемничество, сообщили в пресс-службе. При этом деятельность группы была выявлена еще в 2016 году.
По решению суда, четыре иностранца отправлены на родину и переданы для проведения в отношении них дальнейших проверочных действий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию России данным лицам запрещен.
Ранее, 30 января, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана к пяти годам колонии за финансирование ИГ. Житель, вступив в сговор с членом группировки, перевел на указанный ему счет 45 тыс. руб. Деньги были обналичены в Стамбуле.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
- В деле экс-губернатора Сахалина не обнаружилось ручки за 36 миллионов рублей
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке откроют памятник убитым животным
- Робот впервые в истории напал на человека
- Хабаровские живодерки арестованы
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- На Камчатке задержан криминальный авторитет
Новости раздела
- На Дальнем Востоке разоблачена группа сторонников ИГ
- В деле экс-губернатора Сахалина не обнаружилось ручки за 36 миллионов рублей
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- На Дальнем Востоке опять проблемы с самолетами
- На Чукотке вынужденно сел вертолет Ми-8 с шестью пассажирами
- На Дальнем Востоке совершил аварийную посадку самолет
- Cамолет дальневосточной авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой двери
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- "Единой России" не хватило легитимности
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Центр Владивостока сместится в Артем
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Выбираем лучших из лучших в бизнесе