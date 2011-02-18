Тихоокеанский флот открестился от террориста из "Домодедово"

Террорист-смертник Магомед Евлоев, взорвавший бомбу в аэропорту "Домодедово", никогда не служил в частях Тихоокеанского флота. Об этом РИА Новости сообщили в штабе флота.

Никаких дальнейших разъяснений по поводу того, чем могло быть вызвано появление информации о прохождении Евлоевым там службы, собеседник агентства не дал.

О том, что смертник, взорвавшийся в "Домодедово", служил на Тихоокеанском флоте, 17 февраля написал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморского края. По информации издания, Евлоев прошел во Владивостоке подготовку на базе 165-го полка морской пехоты.

После этого, как сообщала газета, его отправили в поселок Смоляниново, в часть Приморской флотилии разнородных сил. Под Владивостоком Евлоев, согласно этим данным, провел три месяца, после чего уехал в отпуск в Ингушетию и был комиссован со службы из-за обострения заболеваний, связанных с детской травмой головы.

Источник газеты рассказал, что опознать Евлоева как смертника из "Домодедово" помогли сделанные на флоте рентгеновские снимки его носовых пазух.

Ранее главком ВВ МВД Николай Рогожкин заявил, что смертник служил в одном из милицейских полков во Владивостоке. Однако позднее эта информация была опровергнута начальником пресс-службы внутренних войск Василием Панченковым.

Взрыв в аэропорту "Домодедово" произошел 24 января 2011 года. Погибли 36 человек, более 100 человек были ранены. По данным следствия, взрыв осуществил 20-летний Магомед Евлоев из ингушского села Али-Юрт. Это было установлено благодаря экспертизе ДНК. Сообщниками террориста следствие считает его брата и сестру, они арестованы. Под арестом по этому делу также находятся ингушский боевик Башир Хамхоев и 23-летний Умар Аушев.