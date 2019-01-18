Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, найден второй летчик Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщает газета "Золотой Рог". Он, как и первый найденный пилот, поднят на борт военного вертолета, его состояние удовлетворительное.

Напомним, менее часа назад был найден и спасен первый летчик. Он поднят на борт вертолета. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. Сейчас к месту аварии приближается рыболовецкое судно. Кроме того, 6 кораблей и судов Тихоокеанского флота направились в район поисков, а также 2 гражданских судна. По информации МО РФ, летчики оснащены спасательными костюмами, в которых они могут находиться в воде до 12 часов без угрозы для жизни. При покидании самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое. На спасательном плоту и в специальном костюме без угрозы жизни - до суток.

Ранее Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. Как сообщается, они коснулись крыльями во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в акватории Японского моря. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться. Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.

Также сообщается, что в районе операции по спасению летчиков Су-34 на Дальнем Востоке работает противолодочный самолет Ту-142, он может обнаруживать объекты на воде при любой погоде.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.