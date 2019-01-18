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Спасен один из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

18 Января 2019, 18:21 | Дальний Восток

Спасатели обнаружили одного из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

"Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. Сейчас к месту аварии приближается рыболовецкое судно. Кроме того, 6 кораблей и судов Тихоокеанского флота направились в район поисков. По информации МО РФ, летчики оснащены спасательными костюмами, в которых они могут находиться в воде до 12 часов без угрозы для жизни.

Ранее Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. Как сообщается, они коснулись крыльями во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в акватории Японского моря. Это произошло в 35 км от берега. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться. Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.

Позднее стало известно, что Ан-12 обнаружил спасательный плот одного из пилотов. В данный момент летчик поднят на борт вертолета. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: происшествие  армия  минобороны  су-34  Дальний Восток  транспорт  авиация  самолет 



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