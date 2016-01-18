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Названы самые угоняемые автомобили на Дальнем Востоке
Специалисты Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» проанализировали данные об угонах автомобилей, зафиксированных компанией в течение 2014-2015 годов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По итогам исследования был составлен рейтинг наиболее похищаемых моделей Дальнего Востока. На первых местах рейтинга 2015 года две модели автомобиля Toyota - Land Cruiser, Corolla - и Honda Fit.
Специалисты Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» проанализировали данные по обращениям клиентов, застрахованных в компании по каско за период с 2014 по 2015 год. На основе анализа был составлен рейтинг наиболее угоняемых транспортных средств в регионе.
В 2015 году самой угоняемой на Дальнем Востоке стала модель Toyota Land Cruiser, она занимает лидирующую позицию с долей в 11% от общего количества угонов в регионе. Второе и третье место делят Toyota Corolla и Honda Fit (8,6%), на четвертой позиции - лидер прошлого года Toyota Highlander (7,9%). На пятой строчке - корейский Hyundai Solaris (5,2%), годом ранее занимавший шестую позицию в региональном рейтинге с показателем в 2,7%. Шестое место в 2015 году принадлежит Mitsubishi Pajero (4,8%). Замыкает ТОП-10 Infiniti QX70 с показателем в 1,4%.
Лидером рейтинга 2014 года были автомобили Toyota Highlander (10,3%), на втором месте располагались Kia Rio (7,9%), на третьем - Honda Fit (6,5%). Далее следовали немецкие Mercedes-Benz GL (6,3%) и японские Lexus RX (3,5%).
Ранее по итогам исследования данных о зафиксированных случаях угонов автомобилей с 1 июля 2014 по 30 июня 2015 года Департамент андеррайтинга ОАО «АльфаСтрахование» составил рейтинг городов с наибольшей частотой угонов транспортных средств. В верхние строчки ТОП-10 вошли два города Дальневосточного региона - Владивосток и Хабаровск. Годом ранее Хабаровск занимал вторую позицию, Владивосток - лишь пятую.
«По результатам проведенного нами исследования можно отметить, что автоугонщикам Дальнего Востока в первую очередь интересны дорогие марки автомобилей, а также японские и корейские машины среднего класса. Главной причиной интереса к дорогим автомобилям является высокая ликвидность и высокая стоимость как самих машин, так и запасных частей к ним. Некоторые автомобили премиум-класса похищаются по спецзаказу, но большинство машин угоняются подержанными «под разбор», так как новые и оригинальные комплектующие к таким транспортным средствам стоят намного дороже. Кроме того, отсутствие охраняемых парковок или их высокая стоимость приводят к легкодоступности авто в ночное время», - комментирует андеррайтер по автомобильному страхованию ОАО «АльфаСтрахование» Дмитрий Левицкий.
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