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Названы самые угоняемые автомобили на Дальнем Востоке

18 Января 2016, 09:14 | Дальний Восток

Специалисты Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» проанализировали данные об угонах автомобилей, зафиксированных компанией в течение 2014-2015 годов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По итогам исследования был составлен рейтинг наиболее похищаемых моделей Дальнего Востока. На первых местах рейтинга 2015 года две модели автомобиля Toyota - Land Cruiser, Corolla - и Honda Fit.

Специалисты Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» проанализировали данные по обращениям клиентов, застрахованных в компании по каско за период с 2014 по 2015 год. На основе анализа был составлен рейтинг наиболее угоняемых транспортных средств в регионе.

В 2015 году самой угоняемой на Дальнем Востоке стала модель Toyota Land Cruiser, она занимает лидирующую позицию с долей в 11% от общего количества угонов в регионе. Второе и третье место делят Toyota Corolla и Honda Fit (8,6%), на четвертой позиции - лидер прошлого года Toyota Highlander (7,9%). На пятой строчке - корейский Hyundai Solaris (5,2%), годом ранее занимавший шестую позицию в региональном рейтинге с показателем в 2,7%. Шестое место в 2015 году принадлежит Mitsubishi Pajero (4,8%). Замыкает ТОП-10 Infiniti QX70 с показателем в 1,4%.

Лидером рейтинга 2014 года были автомобили Toyota Highlander (10,3%), на втором месте располагались Kia Rio (7,9%), на третьем - Honda Fit (6,5%). Далее следовали немецкие Mercedes-Benz GL (6,3%) и японские Lexus RX (3,5%).

Ранее по итогам исследования данных о зафиксированных случаях угонов автомобилей с 1 июля 2014 по 30 июня 2015 года Департамент андеррайтинга ОАО «АльфаСтрахование» составил рейтинг городов с наибольшей частотой угонов транспортных средств. В верхние строчки ТОП-10 вошли два города Дальневосточного региона - Владивосток и Хабаровск. Годом ранее Хабаровск занимал вторую позицию, Владивосток - лишь пятую.

«По результатам проведенного нами исследования можно отметить, что автоугонщикам Дальнего Востока в первую очередь интересны дорогие марки автомобилей, а также японские и корейские машины среднего класса. Главной причиной интереса к дорогим автомобилям является высокая ликвидность и высокая стоимость как самих машин, так и запасных частей к ним. Некоторые автомобили премиум-класса похищаются по спецзаказу, но большинство машин угоняются подержанными «под разбор», так как новые и оригинальные комплектующие к таким транспортным средствам стоят намного дороже. Кроме того, отсутствие охраняемых парковок или их высокая стоимость приводят к легкодоступности авто в ночное время», -   комментирует андеррайтер по автомобильному страхованию ОАО «АльфаСтрахование» Дмитрий Левицкий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: страхование  toyota  угон  каско  honda 



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Комментарии

  • ЙяяЙ10:25, 18.01.2016#

    Какие именно Короллы угоняются?

  • Псевдоним09:20, 19.01.2016#

    Ну так самые популярные:- аксио- алион- филдер- премио

  • monfielfiel17:59, 18.01.2016#

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