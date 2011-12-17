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На Сахалине поврежден газопровод
Вечером в среду в 20:45 местного времени появилась информация о том, что давление газа в газопроводе Оха - Комсомольск-на-Амуре на Сахалине понизилось. Как считают специалисты, к этому привело повреждение газопровода. Однако в настоящее время прекращение подачи газа по трубе не требуется. В случае возникновения такой необходимости, это будет сделано. По информации ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, жертв и пострадавших нет, угроза для жизни и здоровья населения Сахалинской области отсутствует.
На ремонт поврежденной трубы сегодня направлены 36 человек и 11 единиц техники. Людей на место происшествия доставляют вертолетом - проезд автотранспортом невозможен из-за отсутствия автодорог, техника движется своим ходом.
Специалисты предполагают, что повреждение газопровода произошло в 63 км от с. Погиби (западное побережье о. Сахалина), обследование этого участка ведется силами сотрудников компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.
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