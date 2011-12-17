На еще не построенном газопроводе уже крадут

В последнее время на предприятии ООО "Стройгазконсалдинг", расположенном в городе Вяземский Хабаровского края, участились случаи кражи стройматериалов. Одним из самых крупных хищений стала кража скальных листов, которые используются для изоляции сварного шва на газовом трубопроводе "Хабаровск-Владивосток". Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОВД по Вяземскому муниципальному району удалось установить местонахождение 93 скальных листов. Кроме того, оперативники выяснили, что листы вывезены с погрузочно-разгрузочной площадки ООО "Стройгазконсалдинг". Нашлись и причастные к краже два работника организации, которые решили спрятать похищенное имущество в гараже своего приятеля. Ущерб предприятию составил более 400 тыс. рублей, что является крупным размером. Сейчас идет расследование уголовного дела.