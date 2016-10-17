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Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты

17 Октября 2016, 14:18 | Дальний Восток

Из разных районов Хабаровска поступают сообщения о нашествии странных насекомых. Многие приняли их за тараканов. Специалисты же опознали в букашках водяных клопов, которые летом живет на водоемах, а осенью начинают мигрировать поближе к теплу и человеческому жилью. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на местный ресурс "Хабара".

Вот что пишут сегодня пользователи социальных сетей Вконтакте и Фэйсбук:
"Подскажите,что это??? Весь город усыпан этими жучками" / "Что за жуки по всему городу ползают?" - @katyausha.
"Около "Самбери" на Батуевской нашествие тараканов-гигантов" - Ольга Черезниченко.
Я сегодня такого видел и решил, что это какой-то жук... Переходил мне дорогу около дома..." - Сергей Хамзин.
У нас на Тельмана на даче море таких. Кто знает что это за чудо?" - Ольга Аксюк.
Сегодня видел кучу таких на рынке "Али" на памятнике партизанам. Тоже подумал, что тараканы атакуют" - Борис Андреянов.

Как далеко распростронятся насекомые и дойдут ли они до Владивостока, пока неизвестно.

 

 

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Теги: нашествие  насекомые 



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