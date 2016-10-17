Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты

Из разных районов Хабаровска поступают сообщения о нашествии странных насекомых. Многие приняли их за тараканов. Специалисты же опознали в букашках водяных клопов, которые летом живет на водоемах, а осенью начинают мигрировать поближе к теплу и человеческому жилью. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на местный ресурс "Хабара".

Вот что пишут сегодня пользователи социальных сетей Вконтакте и Фэйсбук:

"Подскажите,что это??? Весь город усыпан этими жучками" / "Что за жуки по всему городу ползают?" - @katyausha.

"Около "Самбери" на Батуевской нашествие тараканов-гигантов" - Ольга Черезниченко.

Я сегодня такого видел и решил, что это какой-то жук... Переходил мне дорогу около дома..." - Сергей Хамзин.

У нас на Тельмана на даче море таких. Кто знает что это за чудо?" - Ольга Аксюк.

Сегодня видел кучу таких на рынке "Али" на памятнике партизанам. Тоже подумал, что тараканы атакуют" - Борис Андреянов.

Как далеко распростронятся насекомые и дойдут ли они до Владивостока, пока неизвестно.