Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали
17 августа 2016 года в 03.20 по московскому времени при движении по перегону Икура-Аур в первом с головы вагоне пригородного электропоезда № 6838 сообщением Биробиджан-Хабаровск помощник машиниста поезда обнаружил бесхозный пакет с коробкой черного цвета внутри. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", всех пассажиров эвакуировали из поезда.
Перед прибытием поезда на станцию Ин из железнодорожного вокзала все люди были эвакуированы за пределы станции. В пути следования, после обнаружения подозрительного пакета, пассажиров головного вагона перевели в соседние вагоны, а по прибытию поезда на ст. Ин всех пассажиров эвакуировали из поезда.
Прибывшие на место сотрудники спецслужб провели необходимые мероприятия. Предмет оказался источником бесперебойного питания размером 12х7 см. В 07.25 мск поезд был отправлен по маршруту.
Происшествие в пригородном электропоезде не повлияло на движение других пассажирских поездов. Поезд находился на 3-м пути первой платформы, движение поездов осуществлялось по 1-му пути.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
- В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП
- Пассажир рейса Владивосток - Хабаровск - Магадан украл из самолета спасательный жилет
- Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали
- У берегов Японии затонул российский буксир
Новости раздела
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Опасный Интернет-мошенник пойман во Владивостоке
- Дальневосточник пытался поджечь дом полицейского
- На Дальнем Востоке 25-ти летний нелегал изнасиловал пенсионерку
- На Дальнем Востоке медведь растерзал геолога
- В Комсомольске-на-Амуре пытались украсть 9 тонн зерна
- В Якутии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП
- Пассажир рейса Владивосток - Хабаровск - Магадан украл из самолета спасательный жилет
- Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали
- У берегов Японии затонул российский буксир
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным