Всех пассажиров электропоезда Биробиджан-Хабаровск срочно эвакуировали

17 августа 2016 года в 03.20 по московскому времени при движении по перегону Икура-Аур в первом с головы вагоне пригородного электропоезда № 6838 сообщением Биробиджан-Хабаровск помощник машиниста поезда обнаружил бесхозный пакет с коробкой черного цвета внутри. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", всех пассажиров эвакуировали из поезда.

Перед прибытием поезда на станцию Ин из железнодорожного вокзала все люди были эвакуированы за пределы станции. В пути следования, после обнаружения подозрительного пакета, пассажиров головного вагона перевели в соседние вагоны, а по прибытию поезда на ст. Ин всех пассажиров эвакуировали из поезда.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб провели необходимые мероприятия. Предмет оказался источником бесперебойного питания размером 12х7 см. В 07.25 мск поезд был отправлен по маршруту.

Происшествие в пригородном электропоезде не повлияло на движение других пассажирских поездов. Поезд находился на 3-м пути первой платформы, движение поездов осуществлялось по 1-му пути.